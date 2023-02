Element zemlje: ta znamenja so realistična in prilagodljiva

Zemeljska astrološka znamenja zodiaka so bik, devica in kozorog, ki so vsa zelo produktivna, čutna, plodna, previdna, stabilna, realna. V življenju potrebujejo varnost in prizemljenost in se praktično lotevajo zadanih nalog. Vzdržljiva so in znajo biti samozadostna ter preživeti, kar pa ne pomeni, da niso družabna. Če je element zemlje v horoskopu uravnotežen, je človek potrpežljiv, vztrajen, realističen in učinkovit.

Če je v njegovi karti zemlje preveč, pa je neprilagodljiv v razmišljanju in dejanjih, upira se vsakršni spremembi. Pomanjkanje zemlje razprši posameznikovo vizijo, preplavljajo ga čustva ali pretirana razumskost. Bik je najbolj fiksno in vzdržljivo znamenje, ki uživa v vsem čutnem in telesnem.

Devica rada organizira in izboljšuje, hkrati je najbolj prilagodljiva od vseh. Kozorog pa ambiciozno osvaja vrhove in zaključuje (poslovne) projekte.