Dvojka in trojka čaš

Če je trojka obrnjena narobe, kaže ljubezenski trikotnik. FOTOgrafiji: M. B. Z.

Dvojka čaš oziroma kelihov je poročna karta, ki nakazuje združitev in povezovanje dveh ljudi. Obljublja srčno zvezo, zaljubljenost, zaroko, sodelovanje, izbiro primernega datuma za poroko, trdno in resno zaobljubo. Če je ne obdajajo težavne karte, bo vaša ljubezen uslišana in zveza srečna.Če se karta ne navezuje na ljubezen, lahko predstavlja trdno prijateljstvo, sodelovanje in čustveno oporo. Lahko se reši star spor in se odnos spet začne. A prvotno sporočilo karte je ljubezen, zato se ozrite naokrog za Kupidovimi puščicami. Če je dvojka obrnjena, predstavlja izgubo in ločitev, a le za krajši čas in iz praktičnih, ne pa čustvenih razlogov. Trajni razhod in ljubezenske težave kaže le, če je obdana s slabimi kartami.Trojka je karta prijateljstva in dobre volje, lahko v družbi ljubljene osebe ali prijatelja. Lahko se pokaže ob zarokah, slavjih, porokah, rojstvu, zanositvi … Poudarja tudi povezanost med prijateljicami. Naznanja lahko ljubezensko razmerje ali da si boste zacelili čustvene rane. Obrnjena opozarja na nezvestobo, lahko ste žrtev trikotnika ali pa jemljete partnerjevo ljubezen za samoumevno. Razočarani boste in odnos se bo končal.