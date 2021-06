Dvojček z zemeljskim ascendentom

Dvojček z ascendentom v biku je šarmanten človek, zna se povezati z drugimi, gostobeseden je, redko tiho, nenehno klepeta o vsem mogočem. Redko pokaže svojo negotovost, čeprav pričakuje razumevanje od drugih, kadar vendarle jo. Dober poslušalec je in ima veliko prijateljev, čeprav ni najbolj zvest ne do njih ne do svoje boljše polovice. Rad pa prireja velike zabave in se vešče giblje po družabnem parketu. Neodvisen je, trdo gara za zastavljene cilje. Varčuje in si prizadeva za velik zaslužek, saj v denarju vidi varnost. Raje zaviha rokave, kot se zanaša na srečo. Lahko je izredno trmast ter si ne premišlja ne glede na vse. Odkrit in zanesljiv je, a potrebuje dosti časa, da se odloči. Obožuje naravo, estetiko, glasbo in literaturo.



Če je ascendent v devici, je človek družaben, stabilen, a ves čas malce nervozen. Običajno počne več stvari hkrati, saj je spreten in inteligenten. Ogromno idej ima, ki jih razlaga drugim in pridobiva odobravanje. Vedno je pripravljen pomagati, saj je veliki organizator, ki govori kot dež. Odličen kritik je in se lahko s tem preživlja. Njegova čustva ves čas nadzoruje um, zaradi česar trpi, a ne ve, kako naj si pomaga. Izraziti mora, kar čuti, saj je v resnici zelo občutljiv človek. Rad živi v urejenem prostoru in včasih je pretirano redoljuben. Osredotočen je na podrobnosti in težko mu je ustreči. Verjame v tradicionalne vrednote in ves čas premleva o različnih stvareh. Skromen je in primanjkuje mu samozavesti. Zna biti zelo takten. Rad kuha in uživa zdravo hrano. Zaradi hitrega uma in namazanega jezika je včasih sarkastičen. Pričakuje, da mu bodo drugi hvaležni za kritiko, hkrati pa je ne sprejema na svoj račun.



Dvojček z ascendentom v kozorogu pa je resni filozof, ki se premišljeno izraža. Lahko je zagrenjeni novinar, saj se poglobi v vsako besedo in njen pomen. Na prvi pogled se zdi zamorjen in pesimističen, saj ves čas opozarja na morebitno nevarnost. Ne hiti, za vse si vzame dovolj časa. Previden je in se redko v kaj zaleti. Lahko se odpove marsičemu in živi špartansko, da doseže svoj cilj. Prestiž in statusni položaj sta mu pomembnejša kot bogastvo in materialna korist. Zna se zbrati in lahko izčrpa vse, ki mu nasprotujejo. Odličen organizator je, a maščevalen in preračunljiv. Cilj njegovih ambicij je, da bi ga drugi prepoznali za vodjo na določenem področju. V mladosti je videti starejši, kot je v resnici. Lahko odpusti, a nikoli ne pozabi. Čeprav se zdi hladen, brez težav priskoči drugim na pomoč, popolnoma nesebično. Po drugi strani pa je večkrat ukazovalen, vzvišen in mu ni mar za čustva drugih.

