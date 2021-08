Dvignite si vibracijo

Ljudje delujemo po sistemu navad, saj so tako naravnani naši možganski vzorci. Težko je pogledati prek njih, saj se bojimo sprememb, ki so zunaj cone udobja. Šele ko se zgodi neka tragedija, ljudje odprejo oči, se zavedajo, da se ne bo ob življenju na avtopilotu nič spremenilo. Odlično pa je, če se že prej premaknejo in začnejo razmišljati.



Lahko namreč spremenimo navade, zapisane v možganih, in jih reprogramiramo. Dober mesec traja, da si privzgojiš novo navado, težko pa je vztrajati na novi poti. Pri tem je najbolj pomembna dnevna rutina, ko dnevno osredotočeno delaš na dvigovanju svoje energijske vibracije. To je trening, in čeprav nam je odveč, se moramo zavedati, da je na primer prav jutranja rutina skupna najuspešnejšim ljudem na svetu.



Ti vstajajo nekaj ur prej, da počnejo nekaj, kar jim ustreza, to jih napolni z energijo za ves dan. Pri spreminjanju navad nam pomaga tudi dnevnik hvaležnosti, ki nam močno dviguje energijsko vibracijo. Če vanj vsak dan zapišeš pet novih stvari, se že čez dan bolj zavedaš, zaradi česa si hvaležen, stvari bolj začutiš. Potem tudi sredi dneva doživljaš občutke sreče, kar te postavlja v vibracijo za uresničenje ciljev in želja. Ko začneš delovati iz ljubezni, sočutja, se tvoje blokade začnejo mehčati. Ni namreč vseeno, katera čustva gojiš do sveta in sebe.



Znanstveniki so testirali mišični odziv in po tem zasnovali energijsko lestvico čustev. Večina ljudi živi v zameri in jezi, ki pa sta še vedno boljši kot strah in sram. Večina čustev je ravno na meji med pozitivnimi in negativnimi čustvi, zato se večina ljudi počuti slabo, ker se blokirajo sami. Toda vse se da spremeniti, če se zavedaš svojih misli in čustev in si zvišaš energijsko vibracijo. Dokazano je tudi, da se je občutno zmanjšal kriminal v delu sveta, ki je redno meditiral. To kaže, kako močno lahko s svojimi mislimi vplivamo na telo in vse drugo.

