Dvignimo se iz negativnosti, vsaka stvar je rešljiva

Ko imaš slab dan in se nad kom zneseš, ti pade energija in iz tega nizkega vibracijskega stanja se je težko pobrati, če nisi duhovno ozaveščen. Resnica je, da smo v svoji osnovni esenci ljubezen, ne pa da delujemo z egom, smo napadalci in branilci svojega prav.

Vedno nam namreč pade energija, ko nismo v sozvočju z ljubeznijo, sočutjem, povezani z drugimi, ki nas energijsko podpirajo. Pademo, ker nismo v sozvočju z resnico – ali pa ker je to naša lekcija. Skrajno negativno nastrojen lahko živiš le nekaj časa, potem sledijo posledice. Nenehno pritoževanje, drama, tarnanje lahko izhajajo iz tega, da nismo gotovi vase, ker smo imeli težko otroštvo, grenkoba se nato kar vleče skozi življenje.

Naša lekcija

Ni rešitev v tem, da se izogibamo neprijetnemu in tiščimo glavo v pesek, ampak da pogledamo, kaj se nam dogaja, brez sodb. Vsaka stvar je rešljiva, čeprav ljudje mislijo, da se njihovih težav ne da spremeniti. Ko pademo, seveda reagira tudi telo. Večkrat nam lahko pomagajo zdravilci in zdravniki, kajti za spremembo, izboljšanje je treba najprej telo energijsko dvigniti, da sploh lahko pogledaš, kaj se ti dogaja.

Tudi naporni ljudje nas spravijo v stisko – in to je naša lekcija. Moramo se začeti zavedati, kakšna je – ali pritiskajo na to, da se ne znamo postaviti zase, na našo negotovost, krivdo, strah pred porazom … Potrebujemo sočutje in razumevanje do sebe, da morda še nismo sposobni postaviti meja. Zanimivo je, da si lahko do nekoga zelo odprt, prijazen, on pa intuitivno začuti, da ima s tabo nerešeno karmično vez in s tabo ravna grdo, zavoha te na ravni avričnega polja, zato se znaša nad tabo.