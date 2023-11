Dva scenarija za človeštvo

Živimo v zgodovinsko izjemno pomembnem času za celotno vesolje, ki ga zaznamuje dvig vibracije in zavesti celotne Zemlje, je povedala svetovno znana hipnoterapevtka Dolores Cannon in avtorica knjig na osnovi tisočev regresij, ki jih je opravila.



Ljudje v hipnotičnem transu so Dolores Cannon povedali, da se bo prehod Zemlje na višjo vibracijo odvijal postopoma, a vseeno v kratkem času – v letu, dveh. Ko se nam bo dvigovala vibracija, se bomo začeli zavedati, da so stvari drugačne, kot smo mislili, spremenili se bosta naše zavedanje in dogajanje. Prebujenje se bo začelo v manjših skupinah po svetu. Nekateri ljudje bodo pripravljeni na prehod, drugi ne.

Nosilci sprememb

Tisti, ki se še borijo s strahovi in starimi vzorci, še niso pripravljeni nanj. Vlade in politike se ne bodo zavedale prehoda in se tudi ne bodo spreminjale. Nosilci sprememb bodo ozaveščeni ljudje. Zemlja se bo razdelila na dva dela, staro in novo Zemljo, na posameznike, ki bodo prešli v drugo dimenzijo, in tiste, ki ne bodo. Življenje slednjih ne bo dobro, doživljali bodo vojne, lakoto, nasilje. Ne bodo razumeli tistih, ki bodo prešli v življenje v mirnem, ljubečem okolju in sožitju, nenehno povezanem z višjo zavestjo.

Razsvetljeni ljudje lahko samo ponudijo informacije, odločitev, ali jih bodo sprejeli ali ne, pa je na posameznikih, ki jim jih predajajo. Ne samo da bodo prvi pomagali ohranjati energijo planeta, pomagali bodo tudi drugim pri prehodu. Zato je pomembno, da skrbijo za svoje telo, ga oskrbijo s čisto vodo in zdravo hrano. Hormoni in kemikalije nas namreč držijo nazaj v starem svetu.

Zavezniki zemljanov

Ljudje so v regresiji poudarili tudi, da so trenutno na svetu ljudje, ki nimajo najboljših namenov, zelo so vplivni, vendar ne nadzorujejo sveta, saj jih držijo nazaj energije razsvetljenih ljudi in nezemljanov, ki so po pričevanjih Dolores Cannon zavezniki zemljanov.