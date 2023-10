Dva astrološka znaka, ki ju bo do konca leta spremljala sreča

Ruski astrolog Pavel Globa je razkril, da bosta imeli od sredine septembra do konca leta 2023 največ sreče dva astrološka znamenja. Vsi, ki so rojeni v teh znamenjih lahko pričakujejo ugodno obdobje od 15. septembra do konca leta 2023. Sreča bo preprosto na njihovi strani. In o katerih znamenjih govori? O raku in ribah.

Spremembe za rake

Od 15. septembra naprej Rake pričakuje obdobje sprememb. Možno je, da se bodo soočili s težavami, predvsem v službi, vendar tna to ne smejo gledati kot na kazen, ampak kot priložnost! Globa poudarja, da bodo Raki z iznajdljivostjo in vztrajnostjo premagali te izzive in jih spremenili v svoj veliki uspeh. Raki, ves vaš trud bo poplačan. Do konca oktobra lahko pričakujete napredovanje ali povišanje plače na delovnem mestu. Tako ali drugače se bo stanje na bančnem računu rakov v veliki meri izboljšalo.

Ribe in ljubezen

Ribe pa imajo srečo, ko gre za ljubezen! Če boste v prihodnjih tednih solo, vas čaka usodno srečanje, ki vam bo sprožilo metuljčke v trebuhu in vam vrnilo nasmeh na obraz. To poznanstvo se bo najverjetneje sprevrglo v strastno romanco, ki vam bo prinesla iskreno zadovoljstvo. Ribe, ki že imajo družino ali partnerja, bodo svoj odnos izboljšale in dvignile na višjo raven z veliko več topline, zaupanja in razumevanja.