Dušna blokada

Vaša duša bo preprečila in nasprotovala dogodkom na določenem področju, če niso v vaše najvišje dobro ali se ne boste mogli naučiti potrebne lekcije, če jim sledite. Prav tako bo ustavila vsako samouničevalno dejanje, razen če se prav tega učite v tem življenju.



Pred rojstvom si namreč izberemo lekcije, ki si jih želimo preigrati. Ko ustvarjate realnost, ki vodi k eni od njih, lahko pričakujete hiter napredek in veliko mero podpore vesolja. Vaša duša bo storila vse, da se naučite zastavljene lekcije. Toda hkrati bo preprečila oddaljevanje od nje, kar je pomembna omejitev, zaradi katere ne morete manifestirati vsega, kar vam pade na pamet.



Če se povežete s svojim notranjim vodstvom, boste lahko razumeli, zakaj ne napredujete, in spremenili svoje cilje. Hkrati pomislite tudi na to, da morda samo še ni pravi čas, da se nekaj zgodi, lahko vas želi duša ubraniti pred katastrofo ali ne želi, da ponavljate lekcije, ki ste se jih že naučili. Vztrajne ovire v določeni situaciji so vedno znak, da je nekaj narobe z vašimi cilji in prizadevanji. Ko se to zgodi, se povežite s sabo, da dobite odgovore in lahko jasno pogledate na dogajanje.