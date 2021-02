Duše dvojčice se redko srečajo

Tudi sorodne duše nam pomagajo napredovati. FOTO: Sanja Radin/Getty Images

Po ezoteričnih prepričanjih so duše ustvarjene v parih, ko začnejo svojo dolgo pot inkarnacij, pa se ločijo. Vsaka duša naj bi prešla 777 inkarnacij, preden doživi razsvetljenje in se ponovno združi z božansko esenco. V teh 777 inkarnacijah naj bi se samo v dvanajstih srečali s svojo dušo dvojčico. To so najpomembnejše inkarnacije duše, ko opravlja odgovorno nalogo in potrebuje brezpogojno ljubezen in podporo svoje druge polovice na Zemlji, fizično in psihično.Ko se duši dvojčici srečata na Zemlji, naj bi se nemudoma prepoznali – ob tem takoj vesta tudi, da bosta skupaj do konca življenja. Nobenega dvoma ali oklevanja ni glede tega. Če mislite, da je nekdo vaša duša dvojčica, on pa se ne zmeni za vas, ste torej v zmoti. Duše dvojčice pogosto sanjajo druga o drugi leta ali mesece, preden se srečajo. Ko se, imajo občutek izpolnjenosti, ki jih spremlja ves čas, ko so skupaj. Nikoli se ne prizadenejo ali užalijo, vedno se podpirajo in ljubijo. Razumejo se telepatsko in skoraj nič jih ne more vreči iz ravnovesja, ko so skupaj.Ker pa ob tem zaradi intenzivnosti tovrstnega odnosa pozabijo na vsa druga razmerja na Zemlji, se z dušo dvojčico, kot rečeno, ne srečajo več kot dvanajstkrat, saj bi jih to lahko odvrnilo od njihovih nalog v vsakem življenju. Preostale inkarnacije je duša dvojčica običajno v višjih dimenzijah, kjer nam pomaga duhovno, tako da se lahko obrnemo nanjo, ko nam je hudo.Ko se srečata na Zemlji in živita skupaj, je odnos redko seksualen. Njun namen je namreč duhovni razvoj in rast, zato je spolnost sekundarnega pomena. Če že sta intimni, duši dvojčici doživljata tantrične spolne izkušnje, torej spolnost na višji ravni. Na žalost ljudje po intenzivnem odnosu z dušo dvojčico vidijo vsa druga razmerja kot medla, rešitev pa ni, da se oddaljimo od vseh in iščemo popolnost. Najverjetneje naše duše dvojčice v tem trenutku niti ni na Zemlji, zato izkoristimo tisto, kar nam je na voljo. Poleg duše dvojčice imamo namreč še vsaj dvajset ali trideset duš, ki so nam sorodne.V času med življenji se duša vrne k svoji dušni skupini, ki že tisočletja deluje skupaj in se skupaj uteleša. V enem življenju lahko srečate deset različnih sorodnih duš v obliki prijateljev, ljubimcev, staršev, otrok, s katerimi ste si zelo blizu in vam prav tako prinašajo veliko zadovoljstva in izpolnjenosti. Ob koncu utelešenja, ko bosta obe duši razvili višjo zavest, se bosta duši dvojčici ponovno srečali. Vedno namreč zadnjo inkarnacijo preživita skupaj, končata svojo veliko nalogo in se združita s stvarnikom. Tak primer duš dvojčic naj bi bila npr. Jezus in Marija Magdalena.