Duša si želi doživeti vse

Nikoli se ne morete znajti v položaju, v katerem ni nihče in nič povezano z vašo trenutno izkušnjo, izpostavljata Esther in Jerry Hicks, avtorja uspešnic z duhovno vsebino. Vse, čemur sledite, o čemer razmišljate, kar opazite ali veste, je povezano oziroma v odnosu z nečim drugim, kar vas je pripeljalo do te točke.



Brez dveh plati kovanca oziroma primerjalne izkušnje namreč ne bi mogli priti do nobenega globljega razumevanja o sebi. Lahko bi rekli, da brez vsakovrstnih odnosov sploh ne bi mogli obstajati. Vaša duša si namreč želi doživeti vse mogoče povezanosti na zemlji – odnos z vašim telesom, družino, prijatelji, sovražniki, vlado in politiki, družbenim sistemom, v katerem živite, hrano, služenjem denarja, živalmi, službo, igro, preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo …



Poleg tega se morate zavedati, da v danem obdobju pritegnete prav tak odnos, ki odraža vaše vibracijsko stanje, kar pomeni, da se vam povezave ne dogajajo naključno. Vsako je del vašega učenja in kamenček v mozaiku vsega, kar še postajate. Ko se soočamo z neprijetnimi neželenimi dogodki, izzivi in trpljenjem, se nam zdi, da prihajajo od zunaj in niso del nas. Da smo samo nemočni opazovalec, ne pa soustvarjalec svoje resničnosti.



Toda duhovni učitelji vedno znova poudarjajo, da ni situacije ali okoliščin, ki jih ne bi pomagali soustvariti, pritegniti ali o katerih ne bi bili pred rojstvom odločeni, da se nam bodo zgodile, da bi pridobili s tem povezano izkušnjo. Zato je pomembno, da smo pozorni na to, kaj in kako ustvarjamo, ter da v vsakem odnosu prepoznamo lekcijo oziroma namen, s katerim je v našem življenju.

