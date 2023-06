Duhovnost za mir v službi: v opomnik si vstavite dnevni čas za ...

Verjetno se v službi tudi vi spopadate s tisoč in eno obveznostjo, naglico in stresom. Od vas pričakujejo učinkovitost, hitrost in natančnost, medtem ko pokate po šivih, se morate še smehljati. Da bi vnesli več miru in sožitja v delovno okolje, si lahko pomagate z duhovnimi nasveti. Za začetek se v največji naglici vedno za trenutek ustavite in poskusite zamenjati stres s harmonijo.

V opomnik si vstavite dnevni čas za dihanje. Globok vdih v trebuh naj spremlja občutek, da se širite kot balon. Izdihnite z občutkom sprostitve. Trikrat ponovite, ko ste v stresu – kisik bo koristil možganom. Ne pozabite pa tudi na vzravnano telesno držo čez dan, saj vzravnana hrbtenica tudi poveča oskrbo s kisikom.

Delovna miza pri oknu

Ko je le mogoče, se izpostavite dnevni svetlobi. Poleg koristnih vplivov na dušo to povečuje stopnjo vitamina D, kar spodbuja imunski sistem in nas ohranja zdrave. Če se le da, imejte torej delovno mizo pri oknu.

Voh je najbolj občutljivo čutilo, na kar se naslanja aromaterapija, ki dokazano vpliva na telo in um. Dišeče sveče ali eterično olje na mizi lahko sprožijo spomine, ki vas bodo spravili v dobro voljo. Poškropite se, ko padete iz ravnovesja. Mnogo študij dokazuje, da če smo obdani z rastlinami, to spodbuja zdravljenje, odnose, povečuje energijo in celo zmanjšuje stopnjo kriminala v okolici. Na mizi si tako ustvarite svoje svetišče z vsaj eno rastlino in slikami narave.

Pred koncem delovnika »vzemite mizo s seboj«. Če se le da, vodite sestanke v parku pred službo, tipkajte na računalnik na terasi … V tujini so že zelo priljubljeni sestanki v obliki sprehoda. Zunaj bodo namreč za 20 odstotkov povečane vaše spominske sposobnosti, pa še na svežem zraku boste. Če boste redno upoštevali nasvete, boste sčasoma ustvarili prijaznejše in spodbudnejše delovno okolje, kar bo vplivalo tako na vaš notranji mir kot odnose s sodelavci in nadrejenimi.