Duhovnost in genetika

Dolga leta so bili znanstveniki prepričani, da geni določajo našo biološko usodo. A so odkrili, da čeprav ne moremo spremeniti njihove strukture ali zaporedja DNK, lahko spodbujamo aktivnosti v genih, ki prinašajo zdravje in dobro počutje.

Duhovni guru Deepak Chopra pravi, da imamo sposobnost vplivati na to, kako se bo izrazilo 95 odstotkov z obolenji povezanih genskih mutacij. S svojimi dnevnimi odločitvami lahko optimiziramo vedenje genov, kar nam pomaga vključiti gene, ki vplivajo na dobro zdravje, in izklopiti tiste, ki spodbujajo bolezen. Priporoča meditacijo, da se izognemo svoji biološki usodi, saj gre za preprost način prehoda v stanje globoke sprostitve, ki se nam pomaga znebiti nakopičenega stresa in upočasni pospešen proces staranja, ki vodi v razvoj bolezni.

Študija, ki so jo izvedli v Chopra centru, je pokazala, da so udeleženci že po le nekaj dneh meditacije utišali aktivnost genov, povezanih z virusnimi obolenji in celjenjem ran, pokazale so se tudi spremembe, povezane z geni, ki predstavljajo tveganje za alzheimerjevo bolezen, poleg tega so se prepričljivo zmanjšali procesi staranja. Če meditiramo vsak dan, četudi le nekaj minut, bomo deležni takojšnjih, dolgotrajnih koristi za zdravje in dobro počutje.