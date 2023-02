Duhovno svarilo: napredna tehnologija je uničila Atlantido

Atlantidska civilizacija naj bi obstajala 240.000 let, a le 1500 let, med letoma 14.000 in 12.500 pr. n. št., naj bi trajala zlata doba enosti, harmonije in duhovnosti.

Večkrat v tem času naj bi bila uničena, najprej zaradi vulkanske aktivnosti, padca kometa, napačne uporabe antimaterije, ker so povzročili spremembo Zemljinega magnetnega polja ter posledično ledeno dobo, zadnja je bila kataklizma zaradi premikanja tektonskih plošč, potresov in cunamija.

Težnja po razvijanju novih tehnologij je imela temno plat. Z njimi so želeli manipulirati ljudi, da bi imeli moč nad njimi. Nekateri so popolnoma zaprli srce in postali enako otopeli kot stroji, s katerimi so delali.

Eksperimente so pogosto izvajali ob nezadostnih varnostnih ukrepih. Po drugem uničenju se je družba razdelila na dve skupini, duhovne in inteligentne ter degenerirane in primitivne, ki so bili leni, pohlepni, nasilni. V 3. fazi so uporabili antimaterijo kot orožje za nadzorovanje velikih živali, ki so nastale v evolucijsko popolnih razmerah ter postajale vedno bolj nasilne. A eksperiment je ušel izpod nadzora in povzročil potrese in cunamije, ker se je Zemljina os zamenjala.

Svečeniki so svarili pred uničenjem, a jih niso poslušali.

Kombinacijo tehnologije in magije so uporabljali za nadzorovanje ljudi, kaos je nadomestil red, razmahnili so se nasilje, kriminal, vojna. Zadnja faza se je začela z največjim razcvetom, a ker je visoko vibracijo kolektivno težko dolgo vzdrževati, so se sčasoma sebičnost, pohlep in nemorala zažrli v ljudi.

Svečeniki z znanjem, nosilci luči, so želeli posvariti pred uničenjem, a so se jim posmehovali. Izkrivljena družba instantnih zvezdnikov, sebičnega izkoriščanja in nasilnega kriminala je hodila z roko v roki z izredno napredno tehnologijo, ki je razčlovečila ljudi. Živali so izkoriščali in z gensko manipulacijo osnovali hibride, polljudi in polživali, kar je prineslo neznane bolezni in kaos identitete teh bitij. Voda je postajala vedno bolj onesnažena, zdravje populacije se je slabšalo. Življenja prebivalcev so se ujela v začarani krog pretiranega dela, izkoriščanja, nezadostnega počitka in težke hrane.

Segali so po drogah in alkoholu. Ljudje so pozabili na radost, veselje. Znanost in napredna, neizprosna tehnologija sta prevladovali, ustvarjalnost in duhovnost sta bili na stranskem tiru.

Znanstveniki so izkoriščali tehnologijo, da bi ustvarili ogromni kristal za energijsko manipulacijo, a ga niso znali upravljati. Začeli so vrtati v Zemljo vse do njenega tekočega jedra – ta tehnologija je bila tako nevarna, da bi, če bi se nadaljevala, uničila celotni planet. Napredne tehnologije so razčlovečile ljudi, kar je vodilo v neusmiljen pohlep, razkol in propad.