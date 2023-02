Duhovno sporočilo: takšna je mavrična prerokba Indijancev

Več stoletij stara prerokba se zdi danes še kako aktualna. »Prišel bo čas, ko bo Zemlja opustošena, onesnažena, gozdovi bodo uničeni, ptice bodo padale z neba, vode bodo počrnele in ribe bodo zastrupljene v potokih. Ne bo več dreves, človeštvo, kot ga poznamo, ne bo več obstajalo.«

Na začetku tega ciklusa je prišel veliki duh in zbral ljudi z Zemlje, na otoku, ki je zdaj pod zemljo, ter rekel: »Poslal vas bom v štiri smeri in sčasoma vas bom spremenil v štiri barve, dal vam bom znanje, 'izvirno učenje', in ko boste spet prišli skupaj, ga boste delili, da boste lahko v miru živeli na Zemlji, in nastala bo velika civilizacija. Prišel bo dan, ko bodo ljudje vseh ras, barv in veroizpovedi pustili ob strani razlike. Zbrali se bodo v ljubezni, se prijeli za roke, da bi zdravili Zemljo in vse njene otroke. Pomikali se bodo nad Zemljo kot velika vrtinčasta mavrica in prinašali mir, razumevanje in zdravljenje povsod, kjer koli bodo.

Številna bitja, za katera velja, da so izumrla ali mitična, se bodo ponovno pojavila; velika drevesa, ki so propadla, se bodo skoraj čez noč vrnila. Vsa živa bitja bodo cvetela in črpala hrano iz prsi naše matere Zemlje. V času sedmega ognja se bodo pojavili novi ljudje. Vrnili se bodo, da bi našli modrost, ki je ostala ob poti. Njihovi koraki jih bodo pripeljali do starešin, ki jih bodo prosili, naj jih vodijo na potovanju.

Če novi ljudje ostanejo močni v svojem iskanju, bo sveti boben spet zazvenel. Prišlo bo do prebujenja ljudi in sveti ogenj bo spet prižgan. Vrnili se bodo med prebujanjem, ko se bodo ljudje združili in ustvarili nov svet poštenosti, miru, svobode, imenovali se bodo bojevniki mavrice. Vrnili bodo vrednote in znanje, ki so bili izgubljeni, pokazali modrost, nadčutno zaznavanje, da so enost, harmonija, ljubezen edina pot naprej.

Če izberemo duhovno pot, lahko prižgemo osmi ogenj in začnemo podaljšano obdobje miru in zdrave rasti brez lakote, bolezni in vojn. FOTO: Jarnoverdonk/Getty Images

V tem času bo svetlopolta rasa imela možnost izbire med dvema cestama. Ena je cesta pohlepa in tehnologije brez modrosti ali spoštovanja življenja, ki vodi v uničenje. Druga je duhovnost, počasnejša pot, ki vključuje spoštovanje vsega živega. Če izberemo duhovno pot, lahko prižgemo še en, osmi ogenj, in začnemo podaljšano obdobje miru in zdrave rasti. Veliki duhovni učitelji, ki so hodili po Zemlji in učili resnice Prerokbe vrtinčaste mavrice, se bodo vrnili, znova hodili med nami, z vsemi delili svojo moč in razumevanje.

Naučili se bomo videti in slišati na sveti način. Moški in ženske bodo enakopravni, kot jih je stvarnik predvidel; vsi otroci bodo varni. Starejši bodo spoštovani in cenjeni zaradi njihovega prispevka k življenju. Njihova modrost bo iskana. Celotna človeška rasa se bo imenovala Ljudje in nikoli več ne bo vojn, bolezni ali lakote.«