Duhovno prebujeni otroci

Otroci so rojeni z odprto srčno čakro, skozi katero v popolnem ravnovesju prehaja ljubezen, hkrati pa je srce povezano tudi s posebnimi sposobnostmi, kot so telepatija, jasnovidnost itd. Če želimo vzgajati duhovno prebujene otroke, moramo znati ravnati z njihovo okrepljeno čustveno inteligenco. Naučite jih, da ni nič narobe s čustvi – spoznati moramo tako jezo in krivdo kot žalost in srečo. Ne pustite jim, da zatirajo t. i. negativna čustva, saj se usedejo v telo in blokirajo srčno čakro. Vsa čustva moramo izraziti na zdrav način. Če je otrok denimo jezen, ga spodbudite, da prepozna čustvo, je pozoren nanj, da bi ga lahko razumel, nato pa najdita zdrav način, da ga spusti, na primer tako, da kriči, da je jezen, dokler ne izzveni.



Poslušajte ga. Pogosto mislimo, da otrok govori v tri dni, toda če boste pozorni, lahko morda odkrijete sledi intuitivnih sposobnosti. Najdite jih, ne smejte se mu in ga ne obsojajte, ampak ga spodbujajte. Zavedajte se tudi, da ima otrok svoje poslanstvo. Ni samo vaš otrok, ampak se je rodil, da bi izpolnil poslanstvo svoje duše. Podpirajte ga pri tem, četudi ni vedno po vašem načrtu.