Duhovni zakoni: ko spremenimo svoje srce, spremenimo svoj svet

Guruji opozarjajo, da če naredimo nekaj slabega, se nam nekaj slabega slej ko prej zgodi, vrne. Karma je vesoljna sila izravnave. Če smo storili več dobrega, imamo boljše možnosti, da se nam nekaj dobrega vrača. Pri tem priporočajo, da živimo čim bolj moralno in etično ter se držimo duhovnih zakonov, denimo da nikoli ne moremo ničesar spremeniti, če stanja najprej ne sprejmemo. Če gledamo na svoje nasprotnike kot na sovražnike, nismo osredotočeni na širšo karmično sliko in ne moremo napredovati.

Življenje se namreč ne odvija samo od sebe, ampak vključuje naše aktivno sodelovanje. Okolje, ki nas obdaja, nam ponuja namige, usklajene z našo notranjostjo. Prisluhniti jim moramo in vedeti, kaj hočemo, ter se obdati z ljudmi in stvarmi, ki jih želimo. Napredujemo in razvijamo se namreč, če se spreminjamo mi sami, ne pa ljudje in stvari okoli nas. Sami spodbujamo svojo rast, napredek je v nas, ne zunaj nas. Ko spremenimo svoje srce, spremenimo svoj svet. Če je nekaj v našem svetu grozno narobe, je to odraz nečesa, kar je grozno narobe v naši notranjosti.

Vse, kar nas obdaja, je naše zrcalo, mi pa zrcalimo iz sebe nazaj svojo okolico. Odgovorni smo zase in za svet okoli sebe. Vse v vesolju je povezano. Zunaj nas, znotraj nas, ljudje, predmeti, dogodki, preteklost, sedanjost, prihodnost … Če so tvoja vrata zaprta, si skop, zaprt vase in se držiš nazaj, ne more nič dobrega priti v tvoje življenje. Če si odprt in daješ svojo energijo v svet, se ti vrača. Preteklosti se spominjamo, da razumemo, kar se nam dogaja, a hkrati je pomembno, da ostajamo v sedanjem trenutku in se ne obremenjujemo s prihodnostjo.