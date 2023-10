Duhovni učitelji sporočajo: Zlo ustvarjamo iz neznanja

Duhovni učitelji so iskali izvor zla, kajti če ne izhaja iz duha ali zavesti, tako kot vse drugo, kar obstaja, niso vedeli, kako lahko vlada. Odkrili so, da je ključ v tem, da nam vlada um in ljudje sami iz neznanja ustvarjamo zlo, ker ne vemo, kdo smo, kaj smo, nato pa slepo sledimo nekemu sistemu. Vse zlo namreč nastaja v človeškem umu.

Nekomu na primer pade nekaj slabega na pamet, in ker ga je njegova okolica razglasila za vodjo, se to zgodi. Ta proces se odvija povsod, tudi v družini. Ničesar več mu ni treba reči ali storiti, za vse poskrbi okolica, ki ohranja zlo, ker izvaja vse, kar je rekel. Ni pomembno, kdo je to rekel, niti ljudje ne raziščejo, ali zadeva drži, le slepo se angažirajo. Vsi sistemi delujejo tako. Zlo se torej širi s tem, da nekaj sprejemamo kot ukaz brez preverjanja, ali se strinjamo s tem. Zlo deluje prek posledic, podložni ljudje so programirani na ravni uma, ki deluje tako, da ko človek vidi, kaj počnejo drugi, to širi tudi sam. Za spremembo pa je dovolj že en človek, ki tega ne sprejema.

Zemlja doživlja veliko transformacijo. FOTO: Titoonz, Getty Images

V fazi osvobajanja

Trenutno se ljudje prebujajo, naš planet je v fazi osvobajanja, poudarjajo guruji. Za las smo se izognili samouničenju, a nam je uspelo toliko zmanjšati temo, da se lahko loči zavestni del človeštva od tistih, ki živijo v egu. Opazili boste, da imate ob sebi ljudi, ki vas ne razumejo. Zdelo se vam bo, da se svetovi oddaljujejo drug od drugega. Ego potrebuje svetlobo, da lahko obstaja. Podobno kot kamen, ki ga lahko vidiš, le če ga osvetliš. Enako človek z močnim egom ne more delovati, če ga kdo ne osvetli, da je viden in lahko izda ukaz. Nato ugasne, ljudje pa izpolnjujejo njegova navodila. Rešitev je v tem, da gojimo človeškost in ne razvijamo egoizma. Ne, ker se nam dobro vrača, ampak da bo boljši ves svet, ker smo vsi eno in se to odraža na celotnem planetu, nato še v vašem življenju. Ko delamo dobro, ni mogoče, da ne bi bilo rezultatov.

Pozdravimo lahko vse bolezni, če se vrnemo v stanje celosti. Vse, kar nas muči, lahko dematerializiramo in se osvobodimo s svojo vero. Vaša vera je moč. Hkrati ne smete biti pasivni. Kdor res verjame, da ga bo nekaj ozdravilo, denimo sveti kraj, lahko ozdravi. A ne bo ga pozdravilo mesto, ampak lastna vera v njem. Če jo najdeš v sebi, se lahko pozdraviš in dematerializiraš vsako bolezen. Vsi to zmorete, le demontirati morate svoj ego oziroma pamet. Edino, kar morate oddelati, je boj z osebnim egom in z življenjem v sistemih. Ko to enkrat odklonite, lahko dosežete vse. Zato pogosto pride do ozdravitve, ko človek ne ve več, kaj bi, in spusti – saj s tem ni več na ravni ega. Če si povezan z izvorom in zunaj uma, tvoje srce in zavest komunicirata, posledično se dematerializira negativnost.