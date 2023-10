Duhovni učitelji imajo za vas neprecenljiv nasvet. Preverite ga tu

Vsaka čustvena rana, zamera, bolečina je zadržana energija, ki lahko preraste v jezo in maščevalnost, poleg tega nam jemlje življenjsko moč. Desetletja zamer in trme vam lahko resnično skrajšajo življenje, ne da bi se tega zavedali. Slikovito si to lahko predstavljate tako, kot bi vsak dan vrgli v straniščno školjko kilogram zlata – čeprav je v resnici vaša življenjska energija neprecenljiva in je ne moremo meriti z denarjem.

Vsi nosimo s seboj zamere iz otroštva, rane in bolečino, ki so nam jih prizadejale zavedne ali nezavedne napake. Težava je v tem, da lahko nezaceljene čustvene rane v odraslosti vplivajo na naše odnose, finance, ljubezen, srečo, dobro počutje, lastno vrednost in prepričanje, kaj si zaslužimo.

Po zakonu privlačnosti podzavestno privlačimo ljudi, ki pritiskajo na naše rane, da bi jih zacelili in se razvijali kot duša. Tako nekdo z rano zaradi zapuščenosti pritegne partnerja, ki ima strahove pred vezanostjo. Ne gre torej za karmo, ampak za naš višji jaz, ki nam daje priložnost, da ozavestimo svojo slepo pego. Na žalost to pomeni, da nam na pot prihajajo vse prej kot idealni partnerji – čeprav tudi v odnosu z njimi naši podzavestni odzivi ves čas sabotirajo razmerje.

Če čustvenih ran ne zacelimo, nam delajo težave v odraslosti. FOTO: Lazy_bear, Getty Images

Čustvena rana

Čustvena rana ni enako kot dogodek, ki jo je povzročil. Gre za prepričanje, ki nam jemlje moč in smo ga prevzeli kot odziv na dogodek. Skoraj vedno je v središču rane občutek nevrednosti ali pogojne vrednosti. Otrok si namreč vedno na svoj način pojasni, zakaj mu starši niso zadovoljili neke čustvene potrebe – ko ga ne pohvalijo, misli, da ni vreden. Predpostavka je seveda povsem neresnična.

Vsa lažna prepričanja – nevrednost, občutek nemoči, žrtve, potreba po boju za preživetje – lahko sčasoma povzročijo resno psihološko škodo, zato smo razvili opozorilno varovalko, to je čustvena bolečina, ki opozarja, da je prepričanje lažno. Ko vas zaboli, imate priložnost, da prepoznate lažno prepričanje in ga spremenite. Večina nas seveda napačno interpretira bolečino – mislimo, da je prepričanje resnično, s tem pa ga okrepimo in poglobimo rano. Dejstvo je, da se ta notranji varovalni sistem ne bo ustavil sam od sebe, še več, pritegnili boste vedno nove zunanje dogodke, dokler ne boste posvetili dovolj pozornosti vzorcu in ga rešili.

Dokler ne prevzamete odgovornosti za svoje življenje, dajete drugim moč, da vas prizadenejo. Edini način, da preprečite čustveno škodo, je, da opustite krivdo in prevzamete odgovornost za vsako čustvo, ki ga občutite, hkrati pa ozavestite usedline iz otroštva za procesom. Odkriti morate rano za vsakim čustvom, saj boste samo tako vedeli, kako ga lahko zacelite.