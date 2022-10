Duhovni nasvet: zavedajte se, da ste programirani

Frekvenca, elektromagnetno valovanje televizorja je zelo slabo za nas, opozarjajo duhovni učitelji in dodajajo, da hkrati televizijski program programira naš um, da vidimo stvari na določen način, doživljamo določene stvari. Videne in slišane informacije se vtisnejo v našo podzavest in ostajajo z nami - naj gre za tako ali drugačno propagando ali grozljivke, ki spodbujajo strah.

Naš um namreč ne razlikuje med tem, kar se nam v resnici dogaja, in tistim, kar vživeto gledamo in poslušamo. Zanj se zdijo nevarnost, strah, stiska, žalost, ki jih spodbudijo televizijske vsebine, enako realni, kot če bi se tukaj in zdaj zgodili nam samim. Posledično je njegov odziv enak, kot če bi se nam to res zgodilo - zakrčimo se, smo v stresu, počutimo se ogrožene …

Morda se sliši noro, a duhovni učitelji celo verjamejo, da lahko vremenska napoved programira vreme, saj kolektivni um gledalcev ustvari napovedano vreme. Tako namreč deluje kolektivna zavest, v katero smo ujeti.

Toda poleg tega dodajajo, da trik ni v tem, da ugasnemo televizor in se oddaljimo od vsega iz zunanjega sveta, ampak da program gledamo zavestno, se ob tem zavedamo, da smo na kolektivni ravni zavedanja, v istem čolnu z vsemi programiranimi, medtem ko gledamo neko oddajo.

Če pa želimo, da mediji ne vplivajo na nas, moramo dvigniti svoje zavedanje prek kolektivne zavesti.