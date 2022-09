Duhovni nasvet: zaščitite se pred negativnimi vplivi

Pretok energije med nami in drugimi ni vedno pozitiven. Ko je nekdo jezen na nas, nam lahko pošilja negativno energijo, ki vpliva na naša čustva. Nenadoma se počutimo slabo in ne vemo, kaj se je zgodilo.

Takšen mikronadzor nad nami lahko doseže kdor koli z dominantno energijo in negativno namero. Spremljajoče okoliščine energijskega napada so lahko povsem običajne in ne zavedamo se, kaj se dogaja, dokler ni prepozno. Recimo, da si močno želite, da vam nekdo izkaže pozornost in se ukvarja z vami, zato projicirate svojo energijo nanj.

Oseba sicer ne bo prepoznala, od kod prihaja energijska motnja, bo pa izčrpana. Prenos lahko čuti kot težo, občutek depresije ali tesnobe, ki prihaja od človeka, ki je bil nesrečen, ker ni dobil tistega, kar si je želel, torej človekove pozornosti.

Podoben energijski napad se dogaja ne glede na namene sprožitelja – tudi če želi nekdo nadzorovati drugega, ker ga ima rad, so posledice enake. Gre za poskus nadzorovanja, ki ni sprejemljiv. Tudi če vam nekdo na primer vsiljuje svojo željo, da bi se zaljubili vanj, gre na subtilni ravni za vsiljevanje njegovega skritega programa, s katerim se lahko ne strinjate. Ne glede na to, ali se njegovega vpliva zavedate ali ne, bo deloval na vas. Vaše razmišljanje in čustvovanje sta prikriti pod vplivom njegove volje.

Negativnost lahko čutimo, tudi če nam nekdo vsiljuje svojo ljubezen. FOTO: Moussa/Getty Images

Na neki ravni energijsko in drugače vsi nadzorujemo druge ali dopuščamo, da oni nadzorujejo nas. Če torej zaznate, da vam nekdo nenehno hodi po mislih brez razloga, se vprašajte, ali se ob tem počutite slabo ali dobro. Se želite znebiti napornega vpliva, ki vas izčrpava, ali samo pomislite, da bi človeka poklicali ali obiskali? Tako ugotovite, kakšni so njegovi nameni.

Skrajna oblika je seveda, da si človek želi, da se vam zgodi kaj slabega. Zaščitimo se lahko tako, da prepoznamo vsiljene misli, povezane z njegovim vplivom, nato pa prekinemo energijski pretok z njim, vizualiziramo, da ga odrežemo z zlatim mečem. Najbolj ranljivi smo pred ljudmi, ki poznajo našo energijsko kodo, to so tisti, s katerimi smo bili intimni ali smo z njimi tesno povezani.

Bolje poznajo našo osebno frekvenco, močnejša je naša medsebojna psihična povezava. To lahko seveda izkoriščajo na negativen, močen in uničevalen način, čeprav si lahko po drugi strani tako med sabo tudi pomagamo ali se zdravimo. Ljubeči svojci ali zdravilci lahko namreč s projekcijo na enak način pomagajo pozdraviti nekoga na daljavo.