Duhovni nasvet: zaščita pred paranormalnim

Mediji se z vzpostavljanjem avtoritete zavarujejo tako pred neželeno energijo in nenehnimi motnjami kot tudi pred nadlegovanjem zlobnih duhov. V duhovnem svetu namreč obstajajo tudi takšni, ki jim grozijo ter jih nadlegujejo. Ni pogosto, je pa mogoče celo, da nam duh sledi s kraja, kjer straši.

Kljub temu nam večina duhov noče nič slabega, poudarjajo mediji. Niso vsi duhovi zlobni, največ jih je neškodljivih. Včasih se duše namreč ujamejo in ostanejo na kraju, kjer so umrle, namesto da bi šle naprej v svetlobo. Niso zlobne, samo zmedene so. Preprosto zataknile so se med svetovi.

Drug primer so naši preminuli svojci, ki se vračajo in preverjajo, ali je z nami vse v redu. Pokojni se namreč tudi na drugi strani duhovno razvijajo in rastejo, če so pripravljeni na to. Nekatere duše pa po smrti preprosto ohranijo svoje negativne značajske lastnosti. Zato jih ni dobro izzivati, saj nikoli ne veš, kako se bodo odzvale. Ni treba živeti v nenehnem strahu, toda vedno je potrebna previdnost ob soočanju z neznanim.

Mediji se kdaj srečajo tudi z demoni in menijo, da so zlobno nasprotje angelov oz. padli angeli, ki niso nikoli živeli v človeški podobi. Čeprav v Vatikanu zaznavajo porast eksorcizma, so primeri tega kljub temu redki. Znaki obsedenosti so skrajne spremembe osebnosti, spanja, teže, nasilno vedenje, pogosto preklinjanje, uničevanje verskih predmetov, samopoškodovanje, človek ima več osebnosti, premore nadčloveško moč, govori neznane jezike, lasje in oči mu potemnijo, obrazne poteze in glas se spremenijo …

Tudi zato se je treba naučiti razlikovati med neškodljivimi duhovi in nevarnimi, pravijo mediji. Največkrat ljudi sicer nadlegujejo človeški duhovi s težkim značajem, ne pa demoni. Ko naletijo na zlobno entiteto, pa morajo biti močni, se potegniti zase in zahtevati mir.