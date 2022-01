Duhovni nasvet: Zapisujte si svoje misli

Svoje misli boste bolje nadzorovali, če zapišete zadeve, s katerimi se ukvarjate. Zapišite si, kako vse zapravljate denar, da vam ga primanjkuje. Tudi če veste, da nečesa ne počnete prav, boste zapisano težje ignorirali, kot če si to samo mislite.

Zapišite si vse, kar želite spremeniti. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Napišite: »Zapravljam za kosila v restavracijah. Sem obsedena nakupovalna zasvojenka.« To vas bo prisililo, da se soočite s težavo, saj jo boste konkretizirali. Zapišite si, kaj je vaša namera za nakupovanjem. Ko vas bo zamikalo stopiti v trgovino, se vam bo avtomatsko vžgal alarm in spomnili se boste stvari, ki ste si jih zapisali. Nato se boste morali odločiti. Namesto avtomatske reakcije boste lahko izbrali naslednji korak. Vedeli boste, da morate prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Odločili se boste stisniti zobe in odkorakati iz mamljive situacije.

Ko nekaj zapišemo, ne pa le pomislimo na to, stvari laže manifestiramo. Zapisano ima neskončno večjo moč uresničenja kot misel. Vse, kar si želimo, obstaja v fizični dimenziji – tako kot zapisane besede, ne le v umu. Z zapisom sprožimo konkretno fizično, oprijemljivo reakcijo, ne samo mentalne. S takim pristopom lahko tudi odlično spreminjamo zakoreninjene navade – zapišemo jih na papir, s katerega se bodo manifestirale. Dovršil se je namreč preskok iz notranje dimenzije čiste misli ter se spustil na molekularno strukturo nižje dimenzije resničnosti. Stopili ste od znotraj navzven. Če zapišete vse, kar si želite spremeniti, je to najboljša pot do sprememb.

Postopek lahko prenesete na vse, kar želite doseči. Zapišite želeno čim bolj realistično. Če želite spremeniti neko navado ali motnjo v zunanjem svetu, morate spremeniti svoje notranje stanje, na katero vplivajo zunanje okoliščine. Vse zapišite, četudi gre za sto stvari, ki si jih želite spremeniti. Razdelite jih v skupine ter na vsaki delajte dva tedna. Ko končate, začnite od začetka. Drugič boste obvladali postopek, zato boste potrebovali samo teden dni, tretjič pa kak dan.

Želeno zapišite čim bolj realistično.

Človeški možgani so strukturiran stroj, baza interpretiranja stvari in pojavov. Vse, kar opazujete v zunanjem svetu, izhaja iz prostora zunaj vas. Če želite spremembo, morate energijo obrniti navznoter. Težave lahko poskusite reševati tako, da jih miselno prestavite iz sebe, zunaj pa jih lahko v večjem miru analizirate in najdete rešitev. Ko boste odstranili čustveni element, se vam bo zdelo vse skupaj logično in preprosto. Samo zorni kot morate zamenjati. Zavedajte se, da lahko vedno vse spremenite, vse rešite, na vse vplivate. Življenje se ne odvija neodvisno od vas, ampak ste njegov aktivni ustvarjalec.