Duhovni nasvet: z vsemi na isti strani

Če se s kom ne strinjate, mu poskusite prisluhniti s srcem, svetuje James Redfield v Celestinski prerokbi, seriji duhovnih knjig, ki so pred tridesetimi leti obnorele svet in napovedale duhovno evolucijo, ki se uresničuje zadnje desetletje. Zaznajte, kaj vam želi povedati človekova duša. Iščite pot, ki vas bo popeljala na njegovo stran.

Ni se vam treba strinjati s tistim, v kar ne verjamete, lahko pa najdete tisto, kar vama je skupno. Zamislite si, kako bi bilo živeti v telesu tega človeka, z njegovimi strahovi, upi in sanjami. Opazujte svoje telesne občutke, ko spodbija vaše trditve. Povejte, da so vas njegove zamisli užalostile, razjezile ali prestrašile.

Recite na primer: »Ko se tako prepirava, me to razburi. Mogoče so te težave prevelike in jih ne moreva rešiti. Kakšni pa so tvoji občutki?« Stopite na njegovo stran z besedami: »Verjetno je tvoje delo zelo težko.« Poistovetenje z njim vas bo namreč takoj premaknilo na isto stran, četudi se ne strinjate z nečim, o čemer vas želi prepričati.