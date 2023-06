Duhovni nasvet: z nihalom preverite delovanje čaker

Če želite preveriti, kakšen je energijski pretok posameznih čaker, si lahko pomagate z nihalom. Preden začnete, naredite kratko meditacijo, da se umirite in povežete s sabo in vesoljem. Nato nihalo programirajte: v mislih ali glasno postavite namero, naj se za odgovor da giblje vertikalno, za ne horizontalno, ob tem pa umirite roko in pustite, da zaniha, ter preverite, ali se res giblje v omenjeno smer. Če ne, ponovite postopek, sicer nadaljujte. Določite, naj se giblje v smeri urinega kazalca, če je čakra odprta in optimalno deluje, če je blokirana, pa v nasprotni smeri. Če je delno pretočna, naj se ustavi. Če se začne gibati vertikalno, to nakazuje na spremembe na področju, povezanem s posamezno čakro. Horizontalno gibanje kaže konflikt med človekovimi potrebami in željo njegove duše. Mali krožni gibi v smeri urnega kazalca, ki se širijo v večji krog, pomenijo, da so spremembe pozitivne, v obratni smeri pa, da ne bodo dobre za vas. Če preverjate pretočnost za druge, držite nihalo nad vsako njegovo čakro, zase pa lahko samo vprašate za vsako posebej.