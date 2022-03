Duhovni nasvet: Usoda in svobodna volja

V našem življenju deluje oboje, pravijo duhovni učitelji, toda naš um je lahko naravnan le na eno ali na drugo. Seveda se rodimo z namenom, naša duša želi namreč doživeti nekaj, česar še ni izkusila.

A kljub temu je naša prihodnost na zemlji odprta, zato se veliko napovedi jasnovidcev ne uresniči. Da bi izkusil, kar si si zadal, pa se moraš povezati s svojim višjim jazom, ki pozna tvoj načrt za prihodnost. Najboljši način, da preveriš, ali si trenutno na pravi poti, je, da slediš svoji sreči in radosti. Kar v življenju lepo teče in te zadovoljuje, kar te osrečuje, je smer, ki si si jo izbral. Ko življenje postne težko in pridejo bolezni, nesreče, pa je to znak, da ne greš v izbrano smer, pravijo.

Obstaja razlog za to, da smo pozabili svoj načrt. Recimo, da igramo poker. Če poznamo karte drug drugega, je igra nesmiselna. Zato pozabimo načrt in mu le sledimo. Naš kompas je srce. Če ga poslušaš, boš vedel, da je popolno vse, kar se ti dogaja, le tvoj um hoče stvari usmeriti po svoje, izpostavljajo.

Zato pojdite s tokom, saj je življenje kot reka, ki je nič ne skrbi. Ocean doseže, tudi če naredi kak dodatni zavoj na svoji poti. Potovanje je tisto, kar šteje, in tudi če se obrnemo v drugo smer, kot smo načrtovali, je to prav, saj lahko izberemo kar koli.