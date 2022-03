Duhovni nasvet: Ukrotite nepotrpežljivost

V življenju je polno trenutkov, ki postavljajo na preizkušnjo naše živce in potrpežljivost. Lahko rečemo, da smo danes precej manj strpni, kot so bili nekoč. Da smo pripravljeni tako malo potrpeti, ni čudno, saj smo se že tako navadili, da se vse okrog nas odvija hitro in učinkovito, da pričakujemo, da bomo vse, česar se bomo lotili, opravili gladko in brez ovir.

A ni tako, včasih se zalomi, in pričakovanja, da bomo svojim željam lahko ustregli isti trenutek, kot se pojavijo, postanejo previsoka. Načrte nam lahko prekriža počena guma, gneča na cesti, prazna baterija mobitela, zamujen vlak, vrsta pred blagajno ... Vse to, ko se nam najbolj mudi. Takšne male, a v tistem trenutku za nas pomembne reči povzročijo, da postanemo nestrpni in nepotrpežljivi, začnemo se jeziti in izbruhnemo.

Gre za to, da jezo ustvarimo s tem, da sebi in drugim nalagamo vse mogoče zahteve, spodbujajo pa jo besede moram, moral bi, ne smem, saj na nas nalagajo veliko breme. Izraz moram ustvarja napetost oziroma jo ustvarja zahteva, ki je s tem izrazom podkrepljena. Zamenjajte moram za želim, raje bi, in videli boste, da bo vse laže. Ne samo da nam jeza krade in greni trenutke, ampak tudi uničuje zdravje.

Dobro je vedeti, da je sicer povsem normalno čustvo, ki nas spremlja od najzgodnejših dni. Njen namen je dvig telesne in duševne energije, da se lahko učinkoviteje spopadamo z življenjskimi ovirami. Z jezo se prebudita odločnost in energičnost, ki sta koristni, kadar želimo uveljavljati svoje mnenje ali se postaviti zase. Vendar samo, dokler jo obvladujemo in jo uporabljamo konstruktivno. Če nam uide iz rok, se hitro obrne proti nam. Ljudje, ki se pogosteje jezijo, so kronično nepotrpežljivi in imajo višji pritisk kot tisti, ki se manj jezijo in so bolj sproščeni. Jezljivi ljudje so tudi v večji nevarnosti, da zbolijo na srcu. Zato pomislite, kaj lahko pridobite oziroma izgubite z nepotrpežljivim vedenjem. Odgovor je ničesar. Zato se lahko, ko čakate v koloni na cesti, zamotite z umirjeno glasbo, namesto da tuhtate, kdaj se boste premaknili.

Ko čakate v koloni na cesti, se zamotite z umirjeno glasbo, namesto da se razburjate. FOTO: Dragana991/Getty Images

Z umirjeno glasbo se sprostite, tako lahko neprijetno izkušnjo spremenite v sprejemljivejšo. Lahko se zamotite s knjigo, kajti če se potopite v drug svet, vam bo čas hitreje minil. Pri sproščanju nakopičene napetosti pomaga, da nekomu zaupate svoja čustva. Ni treba, da začnete v slabo voljo spravljati druge, a pomaga, če bližnjim izpoveste čustva, ki ste jih zadrževali v sebi. Tako vam bo to prešlo v navado, kar je bolje, kot da čustva kopičite v sebi. S počasnimi, a gotovimi koraki se lahko naučite potrpežljivosti.