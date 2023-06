Duhovni nasvet: učenje in duhovna rast

Guruji pravijo, da se lahko učimo, razvijamo in napredujemo na dva načina - skozi veselje in bolečino. Prvega udejanjamo, če sodelujemo z drugimi, delimo, kar imamo, vemo, da je vse povezano in da smo vsi eno, sledimo življenjskemu toku in spremembam ter se jim ne upiramo, se zavedamo, da je svet varen in odprt kraj, poln prijateljev in priložnosti, da sami kreiramo svoja doživetja.

Bolečina pa pomeni, da smo tekmovalni, pohlepni, nevoščljivi, jezni, se oklepamo svojih prepričanj in rigidnih struktur ter se borimo za svoj prav in imamo odpor proti spremembam. Svet doživljamo kot nevaren in ogrožajoč kraj, ki pritiska na nas in nas izziva, za varnost v njem pa si moramo vedno znova prizadevati. Toda ne smemo pozabiti, da bolj sprejemajoča, odprta in pretočna je naša zavest, bolj bo vesoljni ustvarjalni proces deloval za nas in hitreje bomo premagovali ovire in omejitve na svoji poti.

Kreiranje realnosti namreč odseva stanje človekove zavesti, zato poskrbimo za to, da bo naš odseval naštete vrline iz prve skupine. Sodelujmo z življenjem in se mu ne upirajmo, hkrati pa se zavedajmo, da vesolje dela za nas in ni naš sovražnik, če mu to le pustimo.