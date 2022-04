Duhovni nasvet: to so vizualizacijske vaje za vsak dan

Za osredotočenost, pozornost, jasnost si predstavljajte magnet za svojimi očmi, ki zbira vso razpršeno energijo in pozornost. Čutite, kako se zbira, kakšno minuto, potem odprite oči. Če želite večjo ustvarjalnost, pretok energije ter ob delu z računalnikom, si predstavljajte tok energije nad sabo, ki ga vleče v vašo glavo.

Predstavljajte si, da potuje skozi vrat, ramena v dlani. Po minuti razprite in sklenite dlani in začutite povečan pretok ustvarjalne energije. Če imate težave s postavljanjem meja in uveljavljenjem svoje moči, si predstavljajte toplo, bleščečo se avro, ki se širi meter okoli vašega telesa. Začutite energijski balon okoli sebe, vdihnite in se spet zavedajte svojega telesa.

Prizemljevanje, povezovanje s telesom in zemljo spodbudi, če si predstavljate korenine drevesa, ki tečejo od vaših bokov v zemljo. Ko poganjajo, čutite, kako postajate močni v svojem telesu. Vztrajajte minuto, nato odprite oči. Učinke boste občutili nekaj ur. Pred pomembnimi odločitvami si pred sabo predstavljajte filmsko platno. Pomislite na tri morebitne izide situacije, o kateri se odločate.

Ob vsaki si predstavljajte pot, po kateri greste, če jo sprejmete. Opazujte dogajanje ter kaj vidite in slišite na poti. Na katerem potovanju ste najbolj uživali? Odgovor kaže najboljšo izbiro.