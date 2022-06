Duhovni nasvet: tehnike za zdravje in dobro počutje

​Ajurvedski zdravnik in svetovno znani avtor knjižnih uspešnic Deepak Chopra pravi, da geni ne morejo napovedati bolezni, kajti le pet odstotkov z boleznimi povezanih genskih mutacij deluje nepreklicno. Na preostale lahko vplivamo, npr. z meditacijo.

Ta je preprost način prehoda v stanje globoke sprostitve, ki se nam pomaga znebiti nakopičenega stresa in upočasni pospešen proces staranja, ki vodi v razvoj bolezni. Študija, ki so jo izvedli v Chopra centru, je pokazala, da so udeleženci že po le nekaj dneh meditacije utišali aktivnost genov, povezanih z virusnimi obolenji in celjenjem ran, pokazale pa so se tudi spremembe, povezane z geni, ki predstavljajo tveganje za alzheimerjevo bolezen, poleg tega so se prepričljivo zmanjšali procesi staranja.

Če meditiramo vsakodnevno, četudi le nekaj minut, bomo torej deležni takojšnjih, dolgotrajnih koristi za zdravje in dobro počutje.

Na telo pomembno vplivajo čustva in razpoloženje. Kemična sporočila povedo vsaki celici, kako se počutite, posledično je lahko na svoj način tudi celica vesela ali žalostna, razburjena ali zadovoljna, obupana ali radostna. Ko ste prestrašeni ali nemirni, se vaše telo odziva s signalom po boju ali begu, ki pospeši srčni utrip in nastajanje stresnih hormonov. Če živimo v stanju nenehnega stresa, lahko to vodi v povečano vnetje v telesu in razvoj kroničnih bolezni.

Če po drugi strani skrbite, da doživljate pozitivna čustva – ljubezen, veselje, sočutje, hvaležnost, mir –, spodbudite samozdravljenje in samouravnavanje telesa. Lahko si jih napišete na seznam in vsak dan posvetite nekaj časa dejavnostim, ki ga bodo spodbudile, svetuje Chopra.

Za večje zdravje priporoča tudi prizemljevanje. Se spomnite, kdaj ste zadnjič hodili bosi zunaj in čutili zemljo pod nogami? Znanstvene študije kažejo, da pri tem ne gre le za dobro počutje, koristi tudi zdravju – zmanjšuje stres, vnetja, bolečine v mišicah, spodbuja cirkulacijo in obnavljanje tkiva. Vsa živa bitja imamo biopolje, torej elektromagnetno polje, ki obdaja fizično telo.

Ko se bosi dotaknete zemlje, ki ima prav tako elektromagnetni vpliv, negativni ioni z zemljine površine pridejo v vaše telo in onemogočijo pozitivne ione ali proste radikale, ki so se v njem nakopičili kot posledica modernega načina življenja. Krivec zanje je izpostavljenost strupom v okolju, težkim kovinam, sevanju in kemikalijam. Če hodimo bosi po pesku, zemlji ali travi, zdravilna moč zemlje nevtralizira proste radikale in vas napolni z energijo. Poskrbite torej za stik z zemljo, kadar le lahko.