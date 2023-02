Duhovni nasvet: Stopite v svojo moč

Zapomnite si, da smo vsi večkrat v položaju, ko bi najraje pobegnili in zakričali, da se tega ne gremo več, posebno v zadnjih dveh težkih letih. A niste sami. Nujno je, da se obkrožite z ljudmi, ki vas bodo podprli in vam dali novih moči, zlasti če se vsega nabere preveč in čutite, da ne morete več naprej na star način (novega pa še ne poznate, čeprav ga čutite).

Ljudje, s katerimi smo obdani, nam pomagajo in nas podpirajo, da postanemo najboljša različica sebe. Nihče ne postane velik v samoti. Vsi potrebujemo kakovostna druženja, iskrenost drugih, ki v nas vzbudijo upanje in zaupanje, da lahko zaživimo drugače, bolj odprto in močno. Zapomnite si, da je moč, ki se prebuja, »moč skupaj z« drugimi, ne »moč nad« drugimi. Sodelovanje in povezovanje nam dajeta smisel.

Še posebno ženske potrebujemo varen in zaupen prostor, v katerem je mogoče razvijati sebe, svojo vizijo ter bolje razumeti tako svoje notranje doživljanje in dogajanje kot tudi zunanje dinamike, ki se odvijajo v odnosih z drugimi ljudmi. Kar se trenutno dogaja (zunaj in znotraj nas), je poravnava z novo energijo sveta, ki od nas zahteva budnost, prisotnost in zavedanje. Ni lahko, je pa nujno, da zaživimo, kar nam je namenjeno živeti.