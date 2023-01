Duhovni nasvet: sreča je naša odločitev

Da bi lažje ostali pozitivni, se izogibajte ljudem, ki vam želijo škoditi ali govorijo stvari, ki vas vznemirjajo, če se ne znajo iskreno opravičiti ali pričakujejo, da jih postavite na prvo mesto, medtem ko oni vas ne, pravijo duhovni učitelji.

Oddaljite se od tistih v vlogi žrtve in od ljudi, ki ne spoštujejo vas in vaših odločitev, poudarjajo. Namesto tega se obdajte s tistimi, ki so iskreni in njihova dejanja kažejo, da vas imajo radi in se zavedajo vaše vrednosti. Naj cenijo vaš čas in so potrpežljivi z vami. Bodite drzni, pozitivni in hvaležni, ne omejujte svojih sanj, a jasno postavite meje drugim. Recite ne, da zaščitite svojo energijo.

Bodite prisotni v trenutku, počnite stvari, ki vas osrečujejo. Zapomnite si, da ni treba, da trpite ali se počutite kot žrtev. Vse to so vaše izbire in v vsakem trenutku se lahko odločite drugače. Prav tako se lahko vedno odločite za mir, srečo, radost, zadovoljstvo, hvaležnost in odpuščanje, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdete.