Duhovni nasvet: Spremenite svojo realnost

Če ste v nekem obdobju zelo čustveni, negativni, nesrečni, vedno vidite napol prazen kozarec, ob tem pa se zapletete v začarani krog in vam gre vse narobe, lahko to spremenite sami, pravijo duhovni učitelji.

Ko vam bo postalo jasno, da v taki realnosti ne želite več živeti, se morate spomniti, da sami odločate, kakšno življenje si želite, sami se odločate za ljubezen in obilje ali žalost in melanholijo, saj kot kreator vedno znova sami izbirate svojo realnost. Če nadzorujete svoje misli, lahko osvobodite svoj um negativnosti in si ustvarjate prijaznejši svet.

Bodite pozorni na situacije in ljudi, ki vam znižujejo vibracijo ter vas vlečejo v realnost, ki si je ne želite. Tak primer so lahko veleblagovnice in trgovski centri, v katerih se meša ogromno različnih energij. Tudi sami lahko opazite, da v njih pogosto naenkrat postanete utrujeni, posebno če ste senzibilni in odprti, saj tako nezavedno srkate in prevzemate čustva drugih. Čustvenih odzivov je tam veliko – in ne gre le za navdušenje ob dobrem nakupu, v trgovinah namreč lahko krožijo tudi občutki, da je vse drago in da si ljudje tega ne morejo privoščiti.

Od vas je seveda odvisno, na kaj se boste osredotočali, ko ste v polju nasprotujočih si informacij. Naj to ne bodo napačne stvari. V trgovskem centru so namreč tudi otroci, polni svetlobe, in lahko se povežeta z njihovimi čudovitimi nedolžnimi umi in čisto energijo. Poskusite in opazujte, saj ne boste več utrujeni, po novem vas bo lahko nakupovanje celo napolnilo z energijo.

To strategijo lahko prenesete na vsa področja življenja. Tudi v službi, ki vas izčrpava, lahko najdete luč v nekom, se povežete z njo in jo potegnete k sebi. Posledično vas bodo obdajali prijazni ljudje.