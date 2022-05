Duhovni nasvet: sprejmite trenutno situacijo

Duhovno delo se začne s sprejemanjem situacije, v kateri smo, brez kritiziranja, pritoževanja, smiljenja samemu sebi ali obsojanja, pravijo duhovni učitelji. Dogodke in izkušnje moramo biti pripravljeni sprejeti v vsej njihovi polnosti ter se ob tem zavedati, da bo na koncu vse dobro ne glede na okoliščine, da je to samo naša lekcija, z usvajanjem katere napredujemo in se duhovno razvijamo.

»Vedela sem, da moj mož spi z drugimi ženskami, a tega nisem mogla in želela sprejeti,« svojo preizkušnjo opisuje ameriška gurujka Iyanla Vanzant.

»Če bi to sprejela, bi morala ukrepati, jaz pa nisem vedela, kaj naj naredim. Nisem imela službe in denarja, s tremi otroki ga nisem mogla zapustiti, niti moj ego ni želel prepustiti 'mojega moškega' drugi ženski. Počutila sem se nevredno, neprivlačno in nezaželeno.

Ob misli, da moj sedemletni zakon razpada, bi najraje našla njegovo ljubico in jo ubila, kar bi rešilo vse težave,« pripoveduje in nadaljuje: »Nato sem spoznala, da ni treba, da mi je všeč ali da odobravam, kar se mi dogaja, moram pa to sprejeti. Dokler ne sprejmemo realnosti, smo namreč nemočni in ne moremo ničesar spremeniti. Če se ne moremo soočiti z dejstvi, zanikamo svojo moč sprejemanja zavestnih odločitev. Kadar se ne odločamo, smo pogosto le žrtev zunanjih okoliščin.«