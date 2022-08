Duhovni nasvet: spokojna jezera nas pomirjajo

Različni kraji na Zemlji imajo različne kombinacije energij, ki se združujejo na njih. Celotno polje določenega kraja je namreč preplet geoloških konfiguracij, energij vseh živali, rastlin in ljudi, ki so kdaj živeli in še živijo v njem, pravi znana ameriška energijska zdravilka in avtorica duhovnih knjig Barbara Ann Brennan. V nedotaknjeni naravi smo v ravnovesju z okoljem, ki hrani naše energijsko polje.

»Spokojna jezera pomirjevalno vplivajo na človeka, ker odpravljajo napetosti in nekoherentno pulziranje polja, ki ga povzroča stres. Energija blizu slapov je izjemna. Zlomljene drevesne veje, ujete vanjo, se zato v takem okolju ohranijo dlje. Bori v gozdu pulzirajo v podobnem ritmu kot človekovo avrično polje. Če sedite v gozdu ali se naslonite na bor, boste torej obnovili energijo svojega polja. V gorah se laže ozemljimo ter si razširimo zavest.

Vrtovi in cvetlični nasadi pa nam pomagajo ohranjati stik z zemljo in pretrgane vezi z divjino. Vrste in frekvence energij, ki jih oddajajo rastline, so različne, vse pa polnijo naše polje,« pojasnjuje.