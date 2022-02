Duhovni nasvet: Signali duše in telesa

Ljubezen do sebe vključuje tudi to, da si znamo vzeti dovolj časa zase. Ste opazili, da lahko skuhate odlično večerjo za prijatelje, ko jih povabite na večerjo, sami pa ves teden živite od nezdravih prigrizkov? Skrb zase ne pomeni le prepoznati, ampak tudi upoštevati opozorilne alarme telesa in duše, vedeti, kako najbolje delujeta, in ju negovati, pravijo duhovni učitelji. Ko začutite nelagodje oziroma se čutite nepovezane s svojo dušo in telesom, se torej vprašajte: Sem utrujena ali sitna?

Ali sem nesrečna ali sem samo premalo spala in se mi zdi posledično vse v mojem svetu črno? Sem res lačna ali imam samo velike oči? Ali pijem vino, ker mi ugaja, ali ker ne želim biti edina v družbi na mineralni vodi? Ali preveč delam? Ali me obremenjuje nerešena težava ali nezdrav odnos? Katera dnevna rutina me sprosti, katera izčrpava? Kaj mi krade energijo? Kako se spopadam s stresom? Katere so moje strategije, kadar se želim spraviti v boljšo voljo?

S čim je povezana bolečina v kolenu? Kako se počutim po uživanju mastne ali sladke hrane? Zaradi katerih skrbi ne morem spati? Ali imam v življenju dobro postavljene meje? Sem zadovoljna s svojim življenjem? Sčasoma vam bo prešlo v kri preverjanje svojih notranjih impulzov ter ugotavljanje, kaj vam vaše telo, um in čustva v resnici sporočajo.