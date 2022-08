Duhovni nasvet: prekadite in očistite prostor

Beli žajbelj je rastlina, ki so jo že naši predniki uporabljali v ceremonialne namene. Zanjo je značilno, da lahko njen dim hitro spremeni vzdušje in energijo prostora, koristna je tudi ob meditaciji, za čiščenje in razkuževanje bivalnega okolja. Tudi brin so že od nekdaj uporabljali za prečiščevalne rituale ter krepčanje utrujenega uma in telesa.

Sivka je rastlina, odlična za čiščenje, zaščito, spodbujanje jasnovidnih sposobnosti, prinaša energijo sreče, zdravljenja, celjenja in umirjenosti. S pelinom prav tako čistimo zastale energije in se znebimo negativnosti v prostoru. Znan je tudi po tem, da spodbuja preroške sanje, če posušenega prižgemo pred spanjem. Cedra odganja negativno energijo, odpira pretok sveže energije in spodbudnih vplivov, uporabljajo pa jo tudi za blagoslavljanje novega doma pred vselitvijo.

Rožmarin je močna čistilna rastlina tako za dom kot naše avrično polje. Povezana je z ognjem, soncem in moško energijo. Sveti les se uporablja za čiščenje duha in preganjanje negativne energije, spodbujanje ustvarjalnosti, povezanost z božanskim virom ter fizično zdravljenje.