Duhovni nasvet: predelajte čustva

Pogosto smo obremenjeni z blebetanjem uma in preplavljeni s čustvi. Toda raje kot da sodelujemo s svojim negativnim počutjem in dvomi, jih poglabljamo ter se vrtimo v začaranem krogu, si vzemimo čas za sprostitev.

Stvari se bodo 'usedle', če se oddaljimo od problematike, dobili bomo nov pogled nanjo, tudi z drugimi se lahko učinkoviteje pogovorimo, če smo mirni in notranje osrediščeni. To seveda ni vedno mogoče, a ko le lahko, se umaknimo in zadihajmo. Opazili bomo, da se bo zmeda razjasnila, če je ne poganjamo.

Pomaga tudi, če globoko dihamo. Ko smo prestrašeni, vzhičeni, jezni ali obupani – naj en vdih sledi drugemu, prepustimo se ritmu in bodimo osredotočeni samo na pretok zraka, nič drugega, saj bomo s tem utišali um in umirili čustva. Prsni koš se bo sprostil, tako kot napetost in čustveni naboj.

Seveda se lahko zamotimo tudi drugače. Vzemimo si premor. Zabavajmo se. Osredotočenost na težave je stresna. Ukvarjanje z drugimi področji med preživljanjem stresnega obdobja nam pomaga sprostiti se in nam daje upanje. Meditacija, delo, družabno življenje, šport, ogled filma, novi projekti so zdrave oblike preusmerjanja misli, dokler se ne poleže vrtinec, v katerega smo se ujeli.

Spet drugič je koristno, da, ko naletimo na težko čustvo, obstanemo na mestu in si vzamemo čas, da ga predelamo. Moramo ga občutiti, razumeti ter samo biti sami s svojimi težavami, da se lahko naravno odvijejo do konca. Aktivnost v takih trenutkih ne more doseči istega kot spokojnost. Enkrat se moramo premikati, da poženemo stvari v tek, drugič se moramo ustaviti in si prisluhniti.

Bodimo torej pozorni na težnjo po enem ali drugem v sebi. Ko se um pospeši in ponavlja vedno isto zgodbo, nam čustva namreč uidejo izpod nadzora ter zapletemo se v začarani krog, ki se sam od sebe težko spremeni. Če smo zaposleni in se pojavi naporna čustvena situacija, se torej umirimo in počakajmo. Svet namreč poganja tako negibnost jina kot aktivnost janga.