Duhovni nasvet: postavljanje meja

V odraslosti morate sami postaviti meje z bližnjimi. Morda vam bo sprva neprijetno, a dolgoročno bodo trdne meje okrepile odnos in pomagale vzpostaviti globljo povezavo. Vzpostaviti morate mejo spoštovanja v komunikaciji in odnosu. Verjetno boste morali druge naučiti, kako naj ravnajo z vami, govorijo in se spoštljivo obnašajo.

Prav tako kot morajo oni postaviti meje do vas. Učinkovite meje zahtevajo doslednost, kar pomeni, da jih morate ohranjati s svojo pozornostjo. Ne pričakujte, da bodo vsi samodejno vedeli, kdaj jih prestopijo. Ko so se ljudje navajeni vesti na določen način, potrebujejo čas, da spremenijo svoje navade. Vaša odgovornost je, da skrbite za svoje meje in jim daste povratno informacijo, ko jih kršijo.

Če jih ne spoštujejo, naj vas ne bo strah takoj omejiti stikov, pri tem pa jim dajte vedeti, zakaj, da bodo imeli potrebne informacije in bodo lahko spremenili svoje vedenje. Večina ljudi bo slej ko prej sprejela vaše meje, toda le če jih boste na začetku dovolj okrepili.

Ne glede na težavnost vam izkušnje s postavljanjem meja vedno lahko prinesejo skrito dobrobit, npr. neodvisnost, modrost, sočutje. Brez izzivov na poti jih morda ne bi odkrili v sebi. Že če se tega zavedate, ste naredili prvi korak k zdravljenju.