Duhovni nasvet: Postavljajte vprašanja, ne iščite odgovorov

Pred več kot dvajsetimi leti je Američan Gary Douglas skanaliziral 32 točk na glavi, kjer smo shranili vse misli, ideje, prepričanja, razmišljanja, čustva, stvari, ki so se nam zdele pomembne v tem in preteklih življenjih ter na osnovi katerih delujemo. Poimenoval jih je Barsi in ugotovil, da se, ko se jih dotaknemo, sproži proces brisanja, ki posledično spodbudi tudi korenite fizične, psihične in življenjske premike.

Douglas je namreč kot jasnovidec in medij prejel telefonski klic stranke s prošnjo, naj kanalizira odgovore na vprašanje, kako mu lahko njegov maser najbolje pomaga, prejete točke pa preizkusil na sebi in strankah ter se s tem prepričal o njihovi učinkovitosti in delovanju. Pritiski namreč izklopijo stanje ločenosti in polarnosti v možganih, v katerem doživljamo travme, svet pa kot črno-bel. Prinašajo enost ter nas odprejo za prejemanje, podobno kot bi aktivirali računalniški virus zavesti, ki začne reševati stvari povsod, kjer delujemo na avtopilotu.

Možganski valovi se ob pritiskih upočasnijo, kar omogoči dostop do naših vedenjskih vzorcev in sistemov prepričanj, ki jih nato razrahljamo. Vsaka točka je povezana z drugim življenjskim področjem – npr. z denarjem, nadzorom, ustvarjalnostjo, žalostjo, radostjo, spolnostjo itd. – oz. s tem povezanimi prepričanji. Proces lahko steče na enem ali več področjih hkrati ali v sklopu tretmajev postopno prehajamo od enega vzorca do drugega.

Postavljanje vprašanja je Douglasa vodilo do informacije onkraj vsega, kar si predstavljamo s petimi čuti, zato postavlja v središče svoje teorije, orodje katere je delo na telesnih točkah Acces Bars, tudi nenehno spraševanje, ki nam odpira pot za spremembe. Vprašanje nam daje moč, meni Douglas, saj je nasprotno od zakoreninjenih prepričanj – torej odgovorov.

Možganski valovi se ob pritiskih točk na telesu upočasnijo, kar omogoči dostop do naših vedenjskih vzorcev in sistemov prepričanj, ki jih nato razrahljamo. FOTO: Peopleimages/Getty Images

»Če nenehno postavljamo vprašanja, s tem sproščamo mesta, kjer se omejujemo in mislimo, da nimamo izbire. Z zavedanjem, da lahko vprašanje spremeni energijo katere koli situacije, lahko začnete spoznavati, da je vprašanje orodje, ki odpira drugačna vrata, drugačno možnost. Če ste voljni biti vseskozi v vprašanju, lahko življenje k vam prihaja lahkotno, radostno in veličastno,« pravi.

Odgovori so namreč stvar uma, posledica vprašanja pa je energija, ki pride na površje in nas samodejno vodi do stvari, po katerih sprašujemo. Zato moramo nehati iskati odgovore, ampak postavljati vprašanja, ki odpirajo možnosti, nato pa slediti energiji in svoji resnici. Če bomo desetkrat zjutraj in desetkrat zvečer ponovili njegovo mantro »vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno«, se nam bo življenje spremenilo še hitreje.