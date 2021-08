Duhovni nasvet: popačen pogled na realnost

Ljudje se prilagodimo svojim zaznavam, hkrati pa gledamo svet okoli sebe skozi leče, ki povsem popačijo realnost, so ugotovili raziskovalci. Svet sprejemamo in dojemamo skozi skupino filtrov, ki delujejo kot nekakšna sončna očala. Podnapise priskrbi naš notranji dialog, ki lahko podpira kateri koli, tudi negativen, izkrivljen pogled na stvarnost, ki smo ga pripravljeni sprejeti.



Dr. Phillip C. McGraw, bolj znan kot voditelj televizijske oddaje Dr. Phil in redni gost v šovu Oprah Winfrey, se je podrobno posvetil raziskovanju notranjega dialoga, ki nam lahko povzroči veliko čustvene škode. V knjigi Le vi ste pomembni (MKZ) je podrobno opisal poskus, pri katerem so znanstveniki prostovoljcem nadeli posebna očala, ki so obrnila svet na glavo. Po nekaj začetnih dneh spotikanja so se njihovi možgani popolnoma prilagodili novi stvarnosti ter brez težav živeli v »popačenem svetu«. To pomeni, da smo biološko sposobni sprejeti za resnično vsako sprva nenavadno stvar, ki se pojavi v našem življenju, ter jo vzeti za svojo. Podobno, pravi, delujeta pranje možganov in pripadnost kultom. Kljub prvotni, še tako trdno zakoreninjeni predstavi o svetu jo lahko spremenimo, če nas nekdo nenehno zasipa z nasprotnimi podatki.



Za vsakdanje življenje pa je ob tem najpomembnejše dejstvo, da smo tisti, ki nam najpogosteje »pere možgane«in nam vsiljuje neresnične podatke, pravzaprav mi sami. Z drugimi besedami, če sami sebe prepričujete, da ste zguba, boste temu verjeli. Zato bodite predvsem v tem času poplave nasprotujočih si informacij posebno pazljivi, kaj sprejmete za svojo novo realnost. Sprejemate preverjena dejstva ali lažne novice? Kako zlahka spremenite mnenje? Če se želite kadar koli, ko vas zasipavajo z različnimi podatki, samo resetirati, pa boste to najlažje storili, če se umirite, meditirate, utišate okolico in prisluhnete svojemu notranjemu glasu.

