Duhovni nasvet: ponavljanje istih težav

Če se vam nenehno ponavljajo iste težave, je razlog za to zakon privlačnosti, s katerim naše misli in čustva ustvarjajo našo resničnost, vključno s težavami. Če smo torej na nekaj močno negativno osredotočeni, s tem nenehno znova pritegnemo isti problem.

Govorite o določeni težavi ali se nad njo pritožujete? Od tarnanja in pritoževanja smo lahko celo zasvojeni, kar privlači prav tisto, o čemer govorimo. Morda se boste morali nadzorovati, toda z nekaj discipline se lahko odvadite ohranjati negativno govorjenje.

Ali obsedeno razmišljate o težavi? Ko nas nekaj skrbi, s tem spodbujamo še več tovrstne energije in se oddaljujemo od rešitve. Laže je nehati govoriti o nečem kot o tem razmišljati.

Poleg tega nas blokirajo tudi podzavestne misli, ki jih nimamo pod nadzorom. Pomagamo si lahko z namernim preusmerjanjem pozornosti. Recite si: »Ta problem lahko rešim pozneje, zdaj se bom osredotočil/-a na nekaj bolj spodbudnega.« Temu dodajte prijetno dejavnost in spremenila se vam bo vibracija.

Poleg tega ne delujte iz strahu. Naša dejanja lahko vplivajo na našo vibracijo in prepričanja. Če vam je težko, se lahko zasmejete, da si izboljšate razpoloženje. Če spremenimo vedenje glede problema, se spremeni tudi to, kako čutimo do njega, posledično pa se težava drugače manifestira v naši resničnosti.

Zato je izbira načina delovanja močan dejavnik pri tem, kaj privlačimo. Če omejimo in odstranimo strah glede težave, bomo zavestno spremenili vibracijo in prepričanja. Dobimo namreč tisto, na kar se osredotočimo, pa če to želimo ali ne, zato se ne smemo nikoli osredotočiti na neželeno.

Največja zaščita pred negativnimi dogodki je t. i. vibracijska poravnava. Ko smo v visokem vibracijskem stanju, smo stoodstotno zaščiteni in bomo pritegnili samo želene dogodke in okoliščine.