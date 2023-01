Duhovni nasvet: Ostanite sproščeni

Vsak dan si vzemite čas za tišino, v kateri boste predelali misli in čustva, ki so se nakopičila čez dan. Samo če boste sproti čistili negativnost v svojem življenju, se ne bo shranila v telesu.

Ustvarite prostor, kjer boste lahko sami s seboj, svetujejo psihologi. Lahko sta to sprehod v naravi ali tek, pomembno je, da si vzamete čas samo zase in svoje misli, da se začasno odklopite od vrveža življenja in svojih življenjskih vlog ter se v miru povežete s svojo višjo zavestjo ter prisluhnete intuiciji.

Vsak dan izvajajte dihalne vaje ... Osredotočite se na izdih, ki iz telesa odplavlja vso negativnost, ter vdih, ki vas napolni z novo, svežo energijo. Lahko si tudi zastavljate namere in vizualizirate svoje želje, a osnova naj bo umirjanje in povezovanje s svojo notranjostjo.

Vsak dan izvajajte sprostitveno meditacijo. Ni tako pomembno, za katero tehniko se odločite, bistveno je, da je redna in se odvija na mirnem, udobnem kraju, kjer vas ne bo nihče motil in se boste lahko povsem sprostili. Naj bo ta vaš ritual tako pomemben kot umivanje zob.

Poskusite se čim večkrat odpreti novim doživljajem in ljudem. Ne pustite, da bi vas ovirali strah ali negativne misli. Predajte se življenjskemu toku z zaupanjem in se zavedajte, da niste žrtev dogodkov, ampak mogočni kreator svojega sveta. Zavedajte se, da pozitivna naravnanost vedno prinaša pozitivne rezultate.