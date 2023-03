Duhovni nasvet: ohranjajte mir

Zavestno razvijajte in ohranjajte stanje miru, ki ga boste oddajali tudi v okolico, z osredotočanjem na eno navado na dan šest dni, svetuje znani duhovni guru in ajurvedski zdravnik Deepak Chopra. Mir je naravno stanje uma, ki ga podirajo skrbi, stres, nelagodje, motnje in nezadovoljstvo.

Prvi dan vaje opazujte te sprožilce. Vzemite si trenutek in se vrnite k miru z meditacijo ali globokim dihanjem. Drugi dan se osredotočite na to, da ne krepite nemira v sebi. Izogibajte se opravljanju, prelaganju krivde, napadanju in tarnanju. Vadite neudeležbo v dnevnih situacijah, ki prinašajo jezo, sovražnost, zavist …

Naloga tretjega dneva je, da delite mir z drugimi. To se zgodi, ko ne izbirate strani, ne sodite drugih ali ne mislite slabo o njih. Lahko imate drugačno mnenje od drugih, a še vedno ohranjate mirno držo. Četrti dan se zavedajte, da če več ljudi ohranja stanje miru, se ta okrepi in pomnoži. Družite se z ljudmi, ki si želijo enako kot vi. Lahko ljubkujete otroka, se mirno pogovarjate o duhovnih temah z nekom, ki vas razume, ali se pridružite skupini za meditacijo ali jogo. Peti dan razmislite o tem, da notranji mir ni namenjen temu, da ga vzdržujete na samem. Pomagajte drugim z malimi prijaznostmi, dobro voljo in oporo.

Obiščite ostarelo babico, pomagajte sosedi z vrečkami iz trgovine ali pokličite osamljeno prijateljico. Šesti dan meditirajte na misel, da v vesolju obstaja stanje neskončnega miru in harmonije, ki ga lahko dosežete. Nobene teme in zlobe ni, samo mir, ljubezen in sočutje. V meditaciji opazujte, kako se svetloba širi iz vašega srca v vse smeri v prostoru. Občutite polnost trenutka in zavedanja, da je dovolj že to, da obstajate.