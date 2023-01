Duhovni nasvet: odpravite lastne napake

Ker je zunanji svet odraz naše notranje pokrajine, zrcalo, ki nam preslikava naše misli in čustva navzven, se raje poglobite vase, namesto da se pritožujete, kako grozno je vse okoli vas. Najprej ugotovite, kje na primer sami lažete in manipulirate z drugimi.

Nepošteno vedenje tistih na mestu avtoritet za osebne koristi je sicer v človeški naravi, pravijo psihologi. Zametki se lahko pojavijo v otroštvu, če starši nagrajujejo želeno vedenje, nadaljujejo pa, ko odraščamo in se prilizujemo drugim, da bi kaj dobili od njih. Za mnoge je normalno, da želijo pridobiti moč s prevaro, zavajanjem, prelaganjem krivde na druge, pretvarjanjem, izkoriščanjem, poslušanjem zgolj tistega, kar želijo slišati, osredotočanjem le na svoje interese, sklepanjem prijateljstev samo za svojo korist, ne da bi se menili za posledice svojih dejanj in brez sramu …

A če želimo pravičen in pošten svet, moramo tudi sami živeti odkrito in prevzeti polno odgovornost za svoje življenje. Ni nam treba goljufati ali lagati, saj nam vesolje vedno priskrbi, kar potrebujemo. V duhovnem svetu ni nihče močnejši in boljši od drugih. Zato prosite za vodstvo, meditirajte in verjemite, da boste vodeni na pravo pot, ne da bi morali za to iskati bližnjice.