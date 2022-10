Duhovni nasvet: odblokirajte tretje oko

Šesti čut oz. tretje oko je naša notranja moč, ki lahko spremeni naš pogled na svet. Omogoča nam, da vidimo svet več kot samo s fizičnimi čutili, in ko se ga naučimo aktivirati, lahko zaznamo avro drugih, poveča se nam intuicija, dostopamo do višjih duhovnih dimenzij in prejemamo sporočila svojih duhovnih vodnikov. Pogosto je naše tretje oko blokirano.

Lahko smo si blokade ustvarili sami ali so jih povzročili drugi s svojimi dvomi o naši duhovni poti. Sami jih ustvarimo, če večkrat dopustimo, da se nas polastijo strah, tesnobnost ali nejevera. Prav tako so lahko posledica travm iz preteklih življenj, tragične smrti ali dolgotrajne odklopljenosti od duhovnosti. Če si želite odpreti tretje oko, se morate najprej naučiti spustiti negativna čustva.

Redno meditirajte ter poskusite odkriti vzrok za zablokirano tretje oko. Nato zaprite oči in se osredotočite na oko na svojem čelu med obrvmi. Tja zavestno usmerite energijo. Postopek večkrat ponovite. Občutite, kako se energija sprošča.