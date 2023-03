Duhovni nasvet: ob blokadah spremenite energijo

Starodavna besedila poudarjajo, da je ključ do dobrega počutja, da postanemo gospodar svojih čustev, ne trenutnih okoliščin in dogodkov, ampak odzivanja nanje. Kakšni smo, kako živimo, kakšno energijo imamo, vpliva na dogodke, ki se odvijajo v našem življenju. Ne prebijajte se skozi življenje s silo, izsiljevanjem, zahtevanjem in borbo.

Svoje cilje lahko dosežete tudi drugače. Zakrčenost blokira, mehkoba omogoča spremembe in premikanje. Sprostite napetost, skrbi, strahove, če se želite premakniti iz trenutne situacije. Omehčajte tako telo kot svoja čustva – sprostite ter zmasirajte mišice in sklepe. Ne bodite ostri, kritični, pikri, strogi. Sprostite um, dovolite, da energija spet steče. Vzemite si čas in zavestno globoko dihajte.

Bodite pozorni na vdih, ki polni telo z energijo. Začutite, kaj je res narobe z vami. Ne odrivajte in ne tlačite svojih čustev. Občutenje je informacija o tem, kaj se dogaja in kako morate poskrbeti zase. Šele ko poznate vzrok, se lahko lotite reševanja problema.