Duhovni nasvet: nosite prstan na pravem prstu

Prstani s kristali nam pomagajo ohranjati visoke vibracije in ostati osredotočeni na svoje namere in cilje. Ni pa vseeno, kje jih nosite. Desna roka je pri desničarjih tista, s katero oddajajo energijo, roka fizične akcije, janga. Z levo roko prejemajo energijo, povezana je z ustvarjalnostjo, razmišljanjem in jinom. Za levičarje velja obratno.

Kazalec je Jupitrov prst, prstan na njem spodbuja samozavest, akcijo, ambicioznost, vodstvene sposobnosti. Kristal v njem naj bo modri topaz, lapis lazuli ali smaragd. Sredinec je povezan s Saturnom in skrbi za ravnovesje med dobrim in zlim, resnico, poslušnostjo in upornostjo. Prstan na njem spodbuja individualnost ter jasen občutek, kaj je prav in narobe, saj je povezan s srcem. Najboljši kristali za sredinec so biseri, korale in kamena strela.

Prstanec je prst boga Apolona, prstan na njem pa spodbuja ustvarjalnost, lepoto, ljubezen, sočutje. Z luninim kamnom, zelenim žadom in roževcem jih še okrepite. Merkur predstavlja mezinec, povezan je z intuicijo, senzibilnostjo in komunikacijo. Pomagal vam bo do večje poslovne iznajdljivosti. Jantar, citrin in akvamarin so pravi kristali za to. Palec predstavlja osebno in univerzalno voljo, tako boste s prstanom na njem osredotočeni na odnose. Izberite rubin, diamant ali ametist.