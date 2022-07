Duhovni nasvet: nevtralizirajte krivdo

Če začutite, da ste osamljeni, se objemite, svetuje ameriška duhovna učiteljica in avtorica duhovnih knjig Iyanla Vanzant, ki je zaslovela v pogovorni oddaji Oprah Winfrey. Pojdite v park, v naravo ali na travnik ter lezite na tla. Umirite se in se spomnite, kdo vse vas ima rad, in časov, ko ste se čutili najbolj ljubljene. Nato prosite božansko energijo, naj napolni vaše srce z brezpogojno ljubeznijo.

Če se vam zdi, da vas drugi ne cenijo, lahko nevtralizirate ta neprijetni občutek z neobsojanjem. Analizirajte svoja pričakovanja do drugih in si oprostite, da jih obsojate, ker jih ne izpolnjujejo. Naredite nekaj lepega za nekoga, ki ga sploh ne poznate. Sebi pa napišite ljubezensko pismo.

Kadar čutite krivdo, priznajte, kaj počnete sebi in drugim. Analizirajte svoje motive in informacije o situaciji. Odpustite si in prosite za odpuščanje tudi druge vpletene. Razmislite, kako se osebi lahko oddolžite, ter storite vsaj eno tako dejanje. V prihodnje se ves čas zavedajte, kaj počenjate.