Duhovni nasvet: negativna sporočila telesa

Deepak Chopra, ajurvedski zdravnik in znani duhovni guru, pravi, da lahko negativna telesna sporočila, kot so depresija, tesnobnost, nemir, pomanjkanje spanja, slaba samopodoba, nizka samozavest, občutek izgube, nezadovoljstvo, potrtost in žalost, ki sicer povzročajo neravnovesje na čustveni, fizični, energijski, mentalni in duhovni ravni, uravnamo s pozitivnimi reakcijami nanje.

S tem jim odvzamemo naboj in preprečimo, da bi negativno delovala na nas ter se zasidrala v našem sistemu. Namesto da jih poglabljate, premišljate o njih in se nenehno sprašujete o vseh njihovih odtenkih, ste lahko preprosto prijazni s seboj, sočutni, potrpežljivi, si vzamete dodatni čas pri sprejemanju odločitev, ste veliko bolj strpni do sebe, če slučajno izpustite telesno vadbo, se ne obsojajte, v težkih trenutkih in negotovosti se pomirite, da bo vse v redu, ko vam je hudo, poiščite tolažbo pri prijateljih, si privoščite mir in samoto, ko ju potrebujete, in po svojih najboljših močeh omejite stresne dogodke.

Vsekakor, pravi Chopra, ne bodite prestrogi do sebe, ne iščite instantnih rešitev ali odgovorov zunaj sebe, ne doživljajte se kot zgubo, ne jemljite vsega za slabo, ne tlačite čustev, ne bodite nepotrpežljivi s seboj, niti pretirano samokritični.