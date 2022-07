Duhovni nasvet: ne razmišljajte preveč

Vaš um je orodje, misli pa so namenjene opravljanju določenih nalog, ki vam omogočajo preživetje. Toda ko te zaključite, bi jih morali izpustiti, ker so opravile svoje delo, pravijo duhovni učitelji. Težava je namreč v tem, da se svojih misli pogosto oklepamo, vračamo se k njim, jih ponavljamo in premlevamo, kar nam pogosto škodi. Razmislite, in videli boste, da zanje nenehno porabljate vitalno energijo.

Z umom se identificiramo in z njim ohranjamo preteklost, saj svojo osebnost gradimo iz preteklih izkušenj, ter gojimo upe za prihodnost. Opazujte, kako vaš um nenehno bega sem ter tja in se redko ustavi v sedanjem trenutku. A hkrati se zavedajte, da je razmišljanje samo manjši del vaše zavesti. Razsvetljenje pomeni, da se dvignemo nad um ter ga samo uporabljamo, nič več pa nas ne vodi.

Ustvarjalnost prav tako ni stvar uma, ampak našega notranjega sveta. In ne pozabite, da življenjske procese vseh bitij na Zemlji vodi višja inteligenca, večja kot um, ne upravljajo jih naše misli. Zato se čim prej naučite um uporabljati le za analiziranje in naj ne bo vaš glavni duhovni vodnik.